Госдеп поощрит за сведения о вмешательстве в выборы

Госдеп предложил 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы. Речь идет о лицах наносящих вред США в интересах иностранных правительств.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые возможно будут вмешиваться в американские выборы, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Программа госдепартамента Награда за справедливость предлагает награду в 10 миллионов долларов за установление или обнаружения вредоносных лиц, вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», – заявил Помпео.

Как известно, президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Напомним, что в США два года назад были обнародовали доказательств российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Позже в США рассекретили доклад Мюллера о результатах расследования российского вмешательства в выборы

Помпео пригрозил Путину ухудшением отношений, если Россия вмешается в выборы в США в 2020 году.