Коронавирус установил абсолютный антирекорд в Украине

Новый антирекорд – 1318 новых больных коронавирусом в Украине, за сутки умерло 31 зараженный, выздоровели – 997 человек.

За сутки 5 августа в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной болезнью – 1318 новых случаев, умер 31 больной, выздоровели – 997 человек, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, суточный показатель летальных случаев повторил антирекорд 17 июня.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 76 808 человек, из них 42 524 выздоровели, летальных исходов – 1819, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

• Винницкая область – 2898 случаев;

• Волынская область – 4108 случаев;

• Днепропетровская область – 1492 случая;

• Донецкая область – 941 случай;

• Житомирская область – 2036 случаев;

• Закарпатская область – 5439 случаев;

• Запорожская область – 890 случаев;

• Ивано-Франковская область – 5295 случаев;

• Кировоградская область – 713 случаев;

• Киев – 8992 случая;

• Киевская область – 3980 случаев;

• Львовская область – 10420 случаев;

• Луганская область – 135 случаев;

• Николаевская область – 666 случаев;

• Одесская область – 3747 случаев;

• Полтавская область – 477 случаев;

• Ровенская область – 6538 случаев;

• Сумская область – 594 случая;

• Тернопольская область – 3177 случаев;

• Харьковская область – 4381 случай;

• Херсонская область – 242 случая;

• Хмельницкая область – 1257 случаев;

• Черновицкая область – 6383 случая;

• Черкасская область – 969 случаев;

• Черниговская область – 937 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине выявили почти 1300 зараженных коронавирусом, при этом выздоровело почти 1000 ранее заболевших, умерло 24 человека.