Коронавирус установил абсолютный антирекорд в Украине

Новый антирекорд – 1318 новых больных коронавирусом в Украине, за сутки умерло 31 зараженный, выздоровели – 997 человек.
За сутки 5 августа в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной болезнью – 1318 новых случаев, умер 31 больной, выздоровели – 997 человек, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме того, суточный показатель летальных случаев повторил антирекорд 17 июня.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 76 808 человек, из них 42 524 выздоровели, летальных исходов – 1819, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
• Винницкая область – 2898 случаев;
• Волынская область – 4108 случаев;
• Днепропетровская область – 1492 случая;
• Донецкая область – 941 случай;
• Житомирская область – 2036 случаев;
• Закарпатская область – 5439 случаев;
• Запорожская область – 890 случаев;
• Ивано-Франковская область – 5295 случаев;
• Кировоградская область – 713 случаев;
• Киев – 8992 случая;
• Киевская область – 3980 случаев;
• Львовская область – 10420 случаев;
• Луганская область – 135 случаев;
• Николаевская область – 666 случаев;
• Одесская область – 3747 случаев;
• Полтавская область – 477 случаев;
• Ровенская область – 6538 случаев;
• Сумская область – 594 случая;
• Тернопольская область – 3177 случаев;
• Харьковская область – 4381 случай;
• Херсонская область – 242 случая;
• Хмельницкая область – 1257 случаев;
• Черновицкая область – 6383 случая;
• Черкасская область – 969 случаев;
• Черниговская область – 937 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Напомним, что за предыдущие сутки в Украине выявили почти 1300 зараженных коронавирусом, при этом выздоровело почти 1000 ранее заболевших, умерло 24 человека.