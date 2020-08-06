Лукашенко готов выдать Украине пойманных вагнеровцев

Лукашенко, в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном, пообещал выдать Украине и России задержанных в Беларуси вагнеровцев.

Глава Беларуси Александр Лукашенко пообещал способствовать экстрадиции российских наемников на территорию Украины, сообщил журналист Дмитрий Гордон после разговора с Лукашенко, которого цитирует «Радыё Свабода».

Дмитрий Гордон отметил, что Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву участников боевых действий в Донбассе.

Журналист Гордон сообщает, что белорусский президент пообещал дать «зеленый свет» прокуратуре и правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить экстрадицию преступников в Украину и в Россию.

Напомним, что 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации» перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК «Вагнер» воевали на Донбассе. По данным российской «Новой газеты», по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК «Вагнера».

Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что боевики ЧВК «Вагнера», задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.