Сила взрыва в Бейруте составила 1,5 килотонны

Специалисты рассчитали силу взрыва в Бейруте. Ранее, в ливанском правительстве назвали вероятную причину взрыва в порту Бейрута.

По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила, сообщает информагентство «BBC».

Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 – 1500 тонн тротила. Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: «Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории».

В службе безопасности Ливана считают, что «взрыв произошел при сварке дверей». Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва 2750 тонн аммиачной селитры.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года, передает «The Guardian» со ссылкой на заявление Фехми, которое тот сделал на местном телевидении.

Как известно, нитрат аммония используют для изготовления взрывчатых веществ.

По словам министра, он хранился в эпицентре взрыва с 2014 года.

По данным «Reuters», президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на складе в опасных условиях хранилось 2750 тонн нитрата аммония и это неприемлемо.

На видео взрыва, которое опубликовал «Bellingcat», видно, что взрыву предшествовала канонада мелких хлопков, похожих на взрывы множества петард сразу.

Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 120 человек погибли и около 5 тысяч получили ранения.

2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, хранились там 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле «Rhosus», который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину, сообщает ливанское издание «LBCI».

«Высший совет обороны Ливана объявил на своем заседании, что 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые взорвались в порту Бейрута, были конфискованы в 2014 году с судна под названием Rhosus», – говорится в сообщении ливанского издания.

«Rhosus» принадлежит предпринимателю Игорю Гречушкину из Хабаровска. Сейчас россиянин живет на Кипре, российская российская «Медуза».

В 2013 году судно, которое ходило под флагом Молдовы, должно было доставить опасный груз из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута.

Тогда ливанские власти запретили судну выходить в море. По словам капитана, судно в Бейруте арестовали за неуплату портовых сборов.

Большую часть экипажа «Rhosus» отпустили, но на борту оставили четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год, ведь Гречушкин фактически покинул судно, груз и моряков на произвол судьбы. После задержания «Rhosus» он объявил себя банкротом.

Ливанские власти оставили 4 моряков на борту, ожидая сменный экипаж, учитывая опасность груза. Наконец, селитру выгрузили на склад порта Бейрута, а моряки покинули Ливан. Известно, что в составе экипажа судна были украинцы, сообщает «Думская».

По данным «LBCI», конфискованную с судна селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать.

Ливанское издание отмечает, 20 июля генпрокурор Ливана составил доклад о ненадлежащем хранении опасного груза – в стене склада была дыра, из-за которой не закрывалась дверь и внутрь могли попасть посторонние люди. Комиссия потребовала заделать брешь, починить дверь и выставить охрану у склада.

Another video of the explosion at Beirut Port #إنفجار_بيروت pic.twitter.com/mg2BQ0uj3u — Mohammad Hijazi (@mhijazi) August 4, 2020

Так, в службе безопасности Ливана считают, что «взрыв произошел во время сварки двери». Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва аммиачной селитры.

Отмечается, что 2750 тонн нитрата аммония эквивалентно 1800 тоннам тротила.

Напомним, что цены на нефть резко опускаются, несмотря на данные о существенном снижении запасов в США. Однако серия взрывов в Бейруте несколько замедлило снижение цены.