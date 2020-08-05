Украина продолжает курс на выход из договоров СНГ

Кабмин одобрил выход Украины из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности, сообщил на своей странице в Facebook нардеп от «Слуги народа», представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Очередное решение о выходе Украины из структур СНГ. Сегодня 5 августа правительство приняло проект постановления «О выходе из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности», – говорится в сообщении.

Мокан отметил, что выход из указанного соглашения целесообразен из-за вооруженной агрессии России, которая является стороной Соглашения.

Соглашение заключили 12 апреля 1996 года в Москве с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности.

Но, по словам нардепа, Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе Совета командующих Пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя, а потому не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений, которые принимались этим Советом.

🇺🇦 Чергове рішення щодо виходу України зі структур СНД.Сьогодні уряд ухвалив проєкт постанови "Про вихід з Угоди про… Geplaatst door Vasyl Mokan – public page op Woensdag 5 augustus 2020

Напомним, что Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. 10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Формально он действовал до 1 апреля 2019 года.

23 января сообщалось, что Украина вышла из трех соглашений СНГ, а 30 января из соглашения с СНГ, которое противоречит принципам рыночной экономики.

В июле президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.