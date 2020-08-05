Украина просит Беларусь выдать пойманных вагнеровцев

Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков «Вагнера» Украине. Беларусь согласилась сотрудничать с Украиной расследуя деятельность задержанных на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины в его Телеграмм-канале.

«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко», – заявил Зеленский.

«Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами», – отмечает он.

Позже ситуацию прокомментировала пресс-служба главы Беларуси Александра Лукашенко. Беларусь согласилась сотрудничать с Украиной в расследовании деятельности задержанных «вагнеровцев» на Донбассе.

«Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам», – сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», – добавили в сообщении.

Кто был инициатором звонка, ни одна из пресс-служб не указала.

Напомним, что 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации» перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК «Вагнер» воевали на Донбассе. По данным российской «Новой газеты», по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК «Вагнера».

Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что боевики ЧВК «Вагнера», задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.