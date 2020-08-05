Костинский: Большинство украинцев не желают демократии

Одна из акций во время Майдана в 2013 году.

Большинство украинцев не приемлют демократический стиль управление государством. Демократия востребована только у минимально числа граждан с высоким уровнем культуры, пишет на своей странице в Facebook эксперт в области информационной политики, регулирования и защиты телерадиоинформационного пространства Сергей Костинский

«Демократический стиль лидерства работает, по моему личному опыту, только для минимального процента украинцев. В нем нуждаются сознательные украинцы с высоким уровнем культуры», – пишет эксперт.

Костинский подчеркивает, что «для широкой общественности этот стиль категорически неприемлемым». В обществе слишком сильны патерналистические настроения.

«Без жесткого авторитарного лидерства, предполагает директивное администрирования, значительная часть украинцев демотивуеться», – отмечает Костинский.

«Потребность в сильной родительской или материнской руке настолько сильна в украинском обществе, люди готовы жить/работать в худших условиях, чтобы не чувствовать себя «сиротами», – добавил он.

Костинский говорит о том что получается, что очень часто вождизм в украинских реалиях – это не столько потребность лидера, сколько его ответ на запрос людей, которые не готовы быть свободными, самостоятельными и ответственными.

«Не получая «отца» или «матери» в качестве руководителя руководительницы, граждане/сотрудники превращаются в «террористов», начинают подрывать работу ненавистной государства/команды изнутри», – подчеркивает Костинский.

«То бишь. Значительном количестве украинский, по моему личному опыту, за неимением культуры, совершенно не понятны ценности свободного общества. Более того, украинцы атакуют носителей таких ценностей», – уточнил он.

Костинский проанализировал причины, почему так происходит в украинским обществе. Он приходит к выводу что дело отнюдь не в образовании, а в уровне культуры.

«Я долго пытался понять, почему большая часть пассивных или активных граждан настолько безумно атаковала Ющенко и Порошенко в периоды их каденций, но в основном молчала и молчит в условиях авторитарных режимов Кучмы, Януковича, Зеленского?», – отмечает Костинский

«Для меня ответ на этот вопрос очевиден. Патернализм, что характерно даже для людей с высоким уровнем образования», – добавил он.

Отмечается, что большинство украинцев не готовы воспринимать демократический способ правления, считая демократических лидеров откровенно слабыми. По настоящему демократический стиль правления востребован у

«Демократических лидеров значительная часть общества считает слабыми и, соответственно, превращает их в объекты своей агрессии», – подчеркивает Костинский.

«И наоборот, демократическое лидерство поддерживается лишь незначительной частью гражданского общества. Которое и выходит на Майданы против авторитаризма», – уточнил он.

Автор приводит свои выводы, предлагая программу дальнейших действий для людей, для которых неприемлем авторитаризм.

«Чего нам ожидать? Украинцы раз выбирать себе «сильную руку». Даже если этот выбор принесет Руину. Потому что принцип «бьет, потому что любит» все еще жив в нашей стране», – подчеркивает Костинский.

Так сталося, що сьогодні дещо зрозумів, що доволі довгий час не хотів усвідомлювати. Й за горнятком ранішньої кави… Geplaatst door Сергій Костинський op Woensdag 5 augustus 2020

«Что нам делать с этим? Осознавать, что мы в меньшинстве. Культивировать наши ценности. Распространять нашу культуру. Бороться за души людей», – добавляет он.

Основная цель всех этих действий, по мнению автора – воспитание гражданского общества в Украине. При этом автор, в целом не испытывает иллюзий насчет сложности этой задачи.

«Готовиться к тому, что государственное строительство также предусматривает одновременное воспитание общества. Осознавать, что мы бежим марафон, и нам не удастся добежать до финиша», – резюмирует Костинский.

Кроме того автор поста уточняет, что поделится своими размышлениями об склонности украинцев к авторитарному правлению его натолкнула статья Павла Казарина «Демократия и авторитаризм: украинцы склоны к вождизму».

«Так случилось, что сегодня несколько понял, что довольно долгое время не хотел осознавать», – пишет Костинский.

Напомним, ранее Костинский заявлял, что соблюдение языковых квот в Украине больше никто не контролирует. При этом прошел всего лишь год с того момента, как в Украине был принят закон о государственном языке, но ситуация с соблюдением языковых квот в украинских масс-медиа стала просто угрожающей.

Кроме того Костинский подверг критике последние кадровые назначения у Зелеского. По его мнению – это очень характерный знак для Украины. Назначение Ткаченко – говорит о курсе на создание «Министерства правды».