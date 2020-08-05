Продолжается снижение цен на нефть

Цены на нефть резко опускаются, несмотря на данные о существенном снижении запасов в США. Однако серия взрывов в Бейруте несколько замедлило снижение цены.

Цены на нефть опускаются в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США, сообщает пресс-служба института.

Опасения, связанные с тем, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, остаются при сохранении высокой заболеваемости COVID-19 в мире.

Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке, что ограничивает снижение нефтяного рынка в среду.

Как известно число погибших в результате мощных взрывов в портовой зоне Бейрута (Ливан) выросло до 78 человек, почти 4 тысяч человек ранены.

Он отметил, что многие числятся пропавшими без вести.

Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого десятки людей погибли и тысячи ранены. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония. В США считают, что это была бомбовая атака.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 по Киеву в среду составляет $44,37 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,12 (0,29%) – до $41,58 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,69 (1,7%).

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 16:30 по Киеву. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина – на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Напомним, что ранее нефть дешевела на фоне роста ее запасов в США за последнюю неделю. При этом наблюдается снижение цены в несколько процентов за день.