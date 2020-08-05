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Новый спектакль: покушение на «Слугу Народа»

Окружной административный суд города Киева.

В суде требуют ликвидации партии «Слуги народа». Истец просит признать противоправной бездеятельность Минюста по требованию аннулировать регистрацию.

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой о ликвидации «Слуги народа» как партии, сообщает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, где ответчиком указано Министерство юстиции Украины касательно аннулирования регистрационного свидетельства политической партии «Слуга народа», – говорится в сообщении.

Как пояснили в суде, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста, поскольку тот якобы нарушает закон и не направляет представление в суд об аннулировании регистрационного свидетельства партии.

Также истец просит ОАСК обязать Минюст направить такое представление.

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Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному исковому заявлению.

В ОАСК не сообщают, кто обратился с таким иском.

Напомним, что НАБУ проводило обыски в Окружном админсуде Киева. Следственные мероприятия связанные с «делами Майдана». Глава суда Вовк в отпуске.

Источник Пресс-служба Окружного административного суда Киева

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