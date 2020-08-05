Новый спектакль: покушение на «Слугу Народа»
В суде требуют ликвидации партии «Слуги народа». Истец просит признать противоправной бездеятельность Минюста по требованию аннулировать регистрацию.
В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой о ликвидации «Слуги народа» как партии, сообщает пресс-служба суда.
«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, где ответчиком указано Министерство юстиции Украины касательно аннулирования регистрационного свидетельства политической партии «Слуга народа», – говорится в сообщении.
Как пояснили в суде, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста, поскольку тот якобы нарушает закон и не направляет представление в суд об аннулировании регистрационного свидетельства партии.
Также истец просит ОАСК обязать Минюст направить такое представление.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному исковому заявлению.
В ОАСК не сообщают, кто обратился с таким иском.
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