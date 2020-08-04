Министр Криклий устроит для пассажиров красные зоны

Поезда «Укрзализныци» будут останавливаться в «красных зонах» по коронавирусу. При этом будут пассажиров только высаживать.

Пассажирские поезда «Укрзализныци» планируют останавливать в красной зоне для высадки пассажиров, но посадки на этих остановках не будет, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире «Громадського Радіо».

«Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема», – заявил министр.

«Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет», – уточнил он.

Министр анонсировал, что на ближайшем заседании правительства будет поднят этот вопрос.

«Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановлении сделают», – отметил Криклий.

По словам Криклия, пассажиров нужно будет заранее предупреждать о приближении к красной зоне, где не будет «высадки – посадки».

Напомним, что с 1 августа в Украине введен новый подход к адаптивному карантину из-за распространения болезни COVID-19, поэтому 31 июля страну поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Красной зоной с 3 августа объявлены города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Всего в 8 областях есть красные, оранжевые или желтые зоны.

«Укрзализныця» объявила, что с 3 августа и на время пребывания Луцка и Тернополя в «красной зоне» в них временно не будут останавливаться поезда дальнего следования и закрыла продажу билетов в эти города.

Власти и Луцка, и Тернополя не согласились с решением центральной власти и заявили, что не будут усиливать карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что политического подтекста в разделе на зоны нет, решение принимала комиссия ТЭБ и НС на основе 4 показателей. А заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что показатели учитываются за 5 дней подряд.