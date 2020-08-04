Лукашенко не верит сказкам Кремля про вагнеровцев

Глава Беларуси Лукашенко публично опроверг ложь кремлевской пропаганды, о причинах приезда «вагнеровцев» в Беларусь. Они готовили операцию в Беларуси.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что боевики ЧВК «Вагнера», задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний. Лукашенко заявил об этом в своем послании к народу Беларуси накануне президентских выборов, передает российское агентство «РБК».

«Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных наших особо свядомых интернет-каналов по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Каких только там нет выводов… Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот: это очень опасный и сильный сигнал», – заявил Лукашенко.

«И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию! Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь», – уточнил он.

Лукашенко так же поведал о некоторых деталях операции, которые должны были провести в Беларуси «вагнеровцы».

«Команда была «ждать». Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда. Потому что на границе, выезжая – а российская граница закрыта – им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул», – отмечает Лукашенко.

«Я плохой, может быть, географ, я не понимаю: чего в Африку лететь через северный полюс? Ведь запросто можно из Новороссийска, из Крыма, в конце концов – махнул и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее – в Ливию или еще куда-то», – добавил он.

Лукашенко призывает не верить российской пропаганде. Он прямо обвиняет российскую сторону во лжи.

«Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо», – подчеркнул Лукашенко.

Лидер Беларуси напомнил россиянам о суверенитете союзного государства. А так же уточнил, что в курсе всех деталей готовившейся в Беларуси операции.

«Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководство не знать эти законы?..», – отметил Лукашенко

«Мы по-человечески относимся к этим ребятам – и мы получили от этого определенный эффект: они рассказали все», – уточнил он.

Лукашенко просит российское руководство не дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Беларуси. Он так же разрушает «легенды» которые лепит для «вагнеровцев» российские масс-медиа.

«Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации. Вы же уже опозорились: сначала Стамбул, потом нет – не Стамбул, Венесуэла, вчера уже позвонили «нет, уже не Венесуэла, сами пока не знаем, куда (должны были лететь боевики)». Мы знаем», – подчеркнул Лукашенко.

«Мы – родные люди. Белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи – мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», – подытожил он.

Напомним, что 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации во время избирательной кампании» президента Беларуси.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.

Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы «Вагнер». СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК “Вагнера”, которые воевали на Донбассе.