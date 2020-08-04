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Медведчук и Путин могут встретиться в Крыму

Самолет Путина.

Самолет с нацлидером Россией Путиным прибыл в Крым, куда раньше приехал на своей машине его кум, лидер партии «ОПЗЖ» нардеп Медведчук с супругой.

В оккупированный Крым, куда несколько дней назад приехал нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, прибыл самолет из авиапарка президента России Владимира Путина, сообщают проект «Наші гроші» ссылаясь на данные сервиса FlightRadar, передает агентство «Bihus.Info».

Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя до полудня.

По информации российских журналистов, этот самолет принадлежит к авиапарку Путина.

Данные FlightRadar.
Данные FlightRadar.
Данные FlightRadar.
Данные FlightRadar.
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До 2003 года он был основным президентским самолетом, сейчас используется в качестве резервного.

В то же время, на сайте Кремля 4 августа сообщается лишь, что президент Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В разделе «поездки» на сайте президента РФ последнее сообщение – о визитах в оккупированный Крым 18-19 марта и 20 июля.

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2 августа Медведчук с женой приехал в Крым. 7 августа у Виктора Медведчука – день рождения.

На территорию оккупированного полуострова семья заехала на авто, через пункт пропуска «Каланчак». В машине, кроме политика и его жены, по данным СМИ, были только водитель и два охранника.

По словам пресс-секретаря Медведчука – политик «находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму». Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма, еще нет.

У Медведчука есть большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза.

В 2012 году Путин приезжал в гости к Медведчуку, тогда были опубликованы совместные фото президента России с Медведчуком и его женой, Оксаной Марченко, на террасе этого имения.

Источник Bihus.Info Известия

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