Коронавинарус в Украине: число зараженных больше 1000

В Украине снова более тысячи зараженных коронавирусом. В МОЗ готовятся ко второй волне пандемии, при этом отмечают, что в Европе она уже начинается.

В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября, заявил заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 4 августа, пресс-служба Кабмина

«Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не позитивны, и сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании», – заявил Ляшко.

При этом, как стало известно за сутки 3 августа у 1061 человека в Украине диагностировали COVID-19, при этом выздоровели от коронавирусной болезни 737 человек, а умерли 26 больных.

«Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель», – подчеркивает Ляшко.

«Поэтому министром здравоохранения подготовлено поручение областным государственным администрациям (с тем, чтобы): подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавирусной болезни, сочетанию этих инфекций. Мы должны быть готовы», – уточнил он.

При этом известно, что во Львовской области – 146 новых случаев, в Харьковской области – 143, в Ивано-Франковской – 127 новых случаев, в Киеве – 108 новых случаев (еще 32 в Киевской области).

В Черновицкой области – 86 новых больных, в Ровенской – 85, в Закарпатской – 66, в Одесской – 63, в Волынской – 59.

В Житомирской области, которая была одним из первых эпицентров болезни в Украине, за последние сутки зафиксировано 19 новых случаев заболевания, в Тернопольской – 8 новых случаев.

«Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время», – отмечает Ляшко.

Летальные случаи за сутки зарегистрированы во Львовской области (6), Закарпатской области (4), в городе Киев (3), в Ровенской, Ивано-Франковской, Харьковской, Волынской областях (по 2), в Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской областях (по 1).

Всего за время пандемии коронавирус в Украине обнаружили у 74 219 человек, из них 40 613 уже выздоровели, но 1 764 заболевших скончались. Сейчас на COVID-19 болеют 31 842 человек.

«Сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID – поэтому призываем соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны на территории нашего государства», – подчеркивает Ляшко.

Главный санитарный врач призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни, а также, чтобы облегчить работу медикам.

ВОЗ уже определила штаммы гриппа на грядущий сезон, отметил Ляшко.

Вакцину от коронавируса надеются получить уже в 2021 году.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 250 человек.

3 августа было совершено 29 542 тестирования, из них 14 140 методом ПЦР и 15 102 методом ИФА.

С марта из 74,2 тысяч заразившихся коронавирусом, 5 236 – это дети, а 8 865 – медицинские работники (за последние сутки CIOVID-19 обнаружили у 73 детей и 66 медработников).

По данным МОЗ, 1 августа Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимала 34-е место в мире и 8-е место в Европе, по смертности от COVID-19 – 38-е место в мире и 15-е в Европе, по количеству больных на 1 млн населения – 86-е место в мире и 37-е в Европе.

Сейчас динамика распространения коронавируса в Украине отражает “желтый” сценарий – и в Минздраве ориентируются на такой прогноз последствий эпидемии: порядка 400 тысяч случаев инфицирования и порядка 4 тысяч летальных случаев.

Напомним, что в Украине накануне за сутки снова выявили почти тысячу зараженных коронавирусом, при этом выздоровели более 300 ранее заболевших, смертность составила 13 человек.