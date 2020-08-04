Тимошенко примеряет на себя мантию «миротворца»

Тимошенко ранее предлагала свою кандидатуру на пост главы украинской делегации в на переговорах с Россией в Минске. Теперь она примеряет мантию миротворца.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенка решила примерить на себя роль миротворца, рассказал на своей странице в Facebook журналист и блогер Сергей Гармаш.

«Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи, и в России и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив…», – написал Гармаш.

Как отмечает блогер далее, – зато в настоящий время Тимошенко начала примерять на себя мантию «миротворца»

«Зато сегодня Юлия Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий. Похоже тема «установления мира» после 8 дней без жертв на фронте становится мейнстримом…», – подчеркнул Гармаш.

Ранее сообщалось, что Тимошенко стала миллионером из-за политрепрессий.

Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии. С учетом этого дохода она стала долларовым миллионером.

И на десерт. Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой… Geplaatst door Sergiy Garmash op Maandag 3 augustus 2020

Напомним, что с 17 июля была расширена группа представителей Украины в делегации ТКГ. Количество советников и экспертов в составе украинской делегации будет варьироваться.

Так Украина привлекла к участию в Минских переговорах консультантов, которые связаны с оккупированным Донбассом. Среди таких людей есть блогеры и журналисты, такие как донетчане Денис Казанский и его коллега по цеху Сергей Гармаш.