Внутренне перемещенные граждане из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

В Украине почти 1,5 млн внутренне перемещенных граждан

По данным Минсоцполитики, в Украине уже более 1,4 миллиона внутренне перемещенных граждан из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По состоянию на 3 августа по официальной информации в Украине 1 450 798 внутренне перемещенных граждан, сообщает пресс-служба Министерство социальной политики.

«По состоянию на 3 августа 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1450798 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым», – говорится в сообщении.

Напомним, что начиная с 2014 года большинство людей с образованием и ресурсами покинули регион. В настоящее время все немного меняется.

Переселенцы из Крыма и ОРДЛО, внутренние трудовые мигранты и украинские заробитчане за рубежом – вот три основные группы граждан, которые изменили электоральную картину на предыдущих выборах.