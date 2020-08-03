Вакцина от коронавируса может никогда не появиться: заявление ВОЗ

Ууниверсальная вакцина против коронавируса COVID-19 может никогда не появиться. Тогда главным средством борьбы с пандемией останется карантин.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге 3 августа.

“Несколько вакцин в настоящее время находятся на третьем этапе клинических испытаний, и мы все еще надеемся получить ряд эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент “серебряной пули” нет и может никогда не быть”, – признал Гебреисус.

В ВОЗ также прокомментировали слухи о том, что США, Великобритания, Евросоюз и Япония якобы уже зарезервировали для себя более миллиарда доз разрабатываемой вакцины, а другим странам ее может не хватить.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заверил, что это дезинформация. По его словам, сейчас ВОЗ создан механизм COVAX, который “ускоряет поиски эффективной вакцины для всех стран” и “гарантирует во всем мире быстрый, справедливый и равноправный доступ к вакцине”.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине был введен в силу новый адаптивный карантин, в рамках которого вся страна была разделена на четыре зоны с разным уровнем ограничений.