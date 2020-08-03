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В СНБО назвали главное отличие нового перемирия на Донбассе от предыдущих

Потерь в рядах ВСУ нет уже семь дней.

Новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе отличается от предыдущих “рождественского”, “хлебного”, “школьного” и прочих перемирий отсутствием обстрелов из тяжелого оружия.

Об этом на своей странице в Facebook заявили представители Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, по информации Главного ситуационного центра при СНБО, режим прекращения огня на Донбассе выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

В отличие от многих других приостановок огня, которые объявлялись ранее и длились несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь, говорится в сообщении.

Также в СНБО рассказали, что сбор, накопление и обработка информации о ситуации в зоне ООС обеспечивает новейший программно-аппаратный комплекс СОТА. Он позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.

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Так, по данным СОТА, до объявления полного прекращения огня ежедневных обстрелов было до 16-18, подавляющее большинство из них велось прицельно с применением тяжелого вооружения – артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также БПЛА и снайперского оружия. Еженедельные потери в рядах военнослужащих ВСУ составляли два-три погибших и шесть-восемь раненых. Аналогичные потери несли и российские террористические группировки.

Как ранее сообщал PоlitUA, ОБСЕ опубликовало отчет о мирных жертвах войны на Донбассе.

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