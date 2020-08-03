В Раде назвали условие для вынесения языкового вопроса на референдум

Для того, чтобы так называемый “языковой вопрос” в Украине был вынесен на государственный референдум, нужно собрать три миллиона подписей.

Об этом в интервью журналу “Фокус” заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он напомнил, что цель всеукраинских референдумов – это отмена законов.

“Законопроект о всеукраинском референдуме прописан не для внесения изменений и дополнений, а исключительно на отмену закона или отдельных его частей. Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать три миллиона подписей избирателей”, – объяснил вице-спикер.

Следует отметить, что 7 июля Конституционный суд Украины начал рассматривать конституционность скандального “языкового” закона.

Как ранее сообщал PolitUA, в “Европейской солидарности” закон о языке назвали “новой красной линией”.