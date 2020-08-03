Украина ответила на заявление России об открытых поставках оружия террористам на Донбассе

В Министерстве обороны напомнили. сколько военной техники РФ уже передала боевикам.

Министерство обороны Украины напомнило о сотнях единиц военной техники, завезенной из России на Донбасс. С этим заявлением ведомство выступило в связи с угрозами со стороны России начать официальные поставки оружия боевикам “Л/ДНР” на Донбасс.

Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.

В министерстве напомнили, что циничное заявление российских властей о помощи Америки было озвучено на фоне того, что РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины. Военные напомнили, сколько военной техники России на украинской земле.

“Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков – 480 единиц, боевых бронированных машин – более 900 единиц, пушек и гаубиц – около 450 единиц, минометов – около 300 единиц, реактивных систем залпового огня – около 210, средств противовоздушной обороны – около 700, противотанковых средств – около 450. Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольные участки границы нашего государства”, – уточнили в заявлении.

В Минобороны также отдельно подчеркнули, что перечисленное вооружение и боевая техника используются не только против ВСУ, но и против мирного населения Донбасса.

“Поэтому если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства. Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. И нынешняя ситуация – не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора”, – заявили военные.

Как ранее сообщал PоlitUA, ОБСЕ опубликовало отчет о мирных жертвах войны на Донбассе.