Минские вагнеровцы ехали выступать в Южную Америку

Задержанные в Беларуси боевики «Вагнера» направлялись в одну из стран Латинской Америки. Вероятнее всего они направлялись в Венесуэлу.

Задержанные в Беларуси боевики из частной российской армии направлялись в Венесуэлу, заявил консул посольства России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире пропагандистской программы «60 минут», сообщает пропагандистский телеканал «Россия 24».

«Каждый из задержанных заявил, что целью въезда в республику был транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего – в третью страну. Конечным пунктом назначения было одно из государств в латиноамериканском регионе», – заявил Плетнев.

«Они, задержанные, не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали», – добавил он.

https://youtu.be/ZWrxlFYmURc

В то же время согласно информации источников издания «Украинская Правда», боевики направлялись в Венесуэлу.

Напомним, что 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.

В Беларуси считают, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации во время избирательной кампании» президента Беларуси.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.

СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе.