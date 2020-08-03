Офис Президента раздал уже 3 млрд гривен госкредитов

У Зеленского отчитались по выданным «дешевым» кредитам на развитие бизнеса под 5-9% годовых. Общая сумма взятых в кредит средств превышает 3 млрд гривен.

В Офисе президента заявляют, что программа кредитования «5-7-9%» эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний, заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает пресс-служба главы государства.

«Инициированная президентом в начале года программа кредитования «5-7-9%» эффективно реализуется», – рассказала Ковалив.

«По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)», – добавил он.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Отмечается, что программа кредитования «5-7-9%» доступна в 18 банках.

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил «Доступный кредит 5-7-9%» на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.