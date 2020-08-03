НАБУ выявило мошенническую схему Новинского

НАБУ подозревает компанию Новинского в схеме махинаций с разрешениями на добычу газа. Подозрение вручены шести лицам, причастным к этой схеме.

31 июля НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО «Аркона Газ-Энергия» получила право на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.) по искусственно заниженной стоимости, сообщает пресс-служба правоохранителей.

В результате государство не получило 196,8 млн грн, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами.

Основанием для начала расследования стало, в частности, журналистское расследование «Схем» о том, что окружение Порошенко продал Новинскому эту фирму с лицензией на газовое месторождение в 60 раз дороже, чем купило у государства.

Среди подозреваемых:

▪ бывший замдиректора по производству, экономики и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ);

▪ бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ;

▪ эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор ООО «НПФ «Проект-Нафтогаз»;

▪ экс-директор ООО «Аркона Газ-Энергия»;

▪ ведущий инженер ООО «НПФ» Проект-Нафтогаз «;главный инженер ООО «НПФ» Проект-Нафтогаз».

Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 («Служебный подлог») и ч .2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

Детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы.

Как выяснило следствие, в течение 2016 года «Аркона Газ-Энергия» неоднократно и безуспешно обращалось в Государственную службу геологии и недр за получением специального разрешения на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцького газоконденсатного месторождения без проведения аукциона.

Однако впоследствии состав владельцев компании изменился – государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.

В апреле 2017-го Полтавский областной совет согласовал Госгеонедрам предоставление «Аркона Газ-Энергия» без проведения аукциона специального разрешения на геологическое изучение месторождения.

После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона.

Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн.

При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200,6 млн грн.

Расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи специального разрешения на пользование недрами составляет 196,8 млн грн, что и составляет размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года.

Основаниями для начала расследования стали заявление народного депутата Украины Виталия Куприя и сюжет программы журналистских расследований «Схемы».

Напомним, что в конце апреля депутат Новинский и бизнесмен Киселев были выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры России.

Кроме того, в прошлом году судом была начата ликвидация обанкротившейся торговой сети Новинского.