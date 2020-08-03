В Киеве пытались захватить банк: террорист был задержан

В центре Киева, в Шевченковском районе, неизвестный мужчина захватил помещение “Банка Универсал” и взял в заложники руководителя отделения банка. Он требовал дать ему возможность выйти в прямой эфир с заявлением и сорок тысяч гривен, иначе угрожал взорвать здание офисного центра.

В результате проведенной спецподразделением СБУ “Альфа” спецоперации преступник был задержан.

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“3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО “Универсал Банк” (Шевченковский район, помещения бизнес-центра “Леонардо”) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию”, – пояснил Геращенко.

Позднее Геращенко заявил, что если преступник попытается угрожать гражданам, то полиция поступит с ним “по закону”, то есть как с “полтавским террористом”, который был убит при задержании.

Как ранее сообщал PolitUA, в Киеве Нацполиция задержала четырех “минеров”.