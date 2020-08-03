«Газпром» оштрафован Польшей за «Северный поток-2»

Польша оштрафовала «Газпром» почти на 50 млн евро по делу о «Северном потоке-2». «Газпром» оштрафован за нарушение антимонопольного законодательства.

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию «Газпром» на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования, соответствующее заявление обнародовано польским регулятором.

«Президент UOKiK Томаш Хрустны назначил «Газпрому» штраф в размере почти 213 млн злотых – это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, которое проводилось в связи со строительством газопровода «Северный поток-2», – говорится в заявлении.

«Такая обязанность является результатом европейских норм, на которых основывается польский акт о конкуренции и защите прав потребителей», – уточняют в заявлении.

Дело касается строительства газопровода «Северный поток-2». В 2018 году UOKiK обвиняла шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: «Газпром», «Engie» (Швейцария), «Uniper», «OMV», «Shell» и «Wintershall» (все – Нидерланды).

В начале 2020 года UOKiK обратился к «Газпрому» с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией «Газпрома» с другими компаниями, которые финансируют строительство «Северного потока-2».

В польском ведомстве отметили, что «Газпром» несколько раз отказывался предоставлять документы.

«Нарушение законодательства Польши – страны-члена Европейского Союза грозит финансовыми санкциями. По моему мнению, это преднамеренный поступок, который должен препятствовать продолжающемуся судебному производству», – сказал Хрустны.

«Поэтому я решил наложить штраф в размере почти 213 млн злотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по просьбе президента Управления, и она эквивалентна 50 млн евро», – подчеркнул он.

Напомним, Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод «Северный поток-2» должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

17 апреля 2019 года Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года.

На дату вступления в силу работы по прокладке труб трубопровода «Северный поток-2», согласно заявлениям Nord Stream 2 AG завершили на 95%.

Прокладка газопровода «Северный поток-2» была остановлена в декабре, когда компания по прокладке труб Allseas прекратила свою деятельность из-за санкций США, нацеленных на компании, предоставляющие суда для прокладки труб Nord Stream 2.

Санкции США нацелены именно на более передовые суда, которые используют технологию самопозиционирования и не нуждаются в использовании якорей.