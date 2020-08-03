Карантин в Украине: страна поделена на четыре зоны

В “красную” эпидемическую зону попали только два крупных города.

С 3 августа в Украине вступил в силу новый адаптивный карантин. Теперь города и районы всей страны распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 31 июля. Согласно новым правилам, Украина была разделена на четыре зоны по уровню заболеваемости коронавирусом: зеленую, красную, оранжевую и желтую.

Для населенных пунктов и районов из зеленой зоны будут действовать стандартные правила карантина, установленные по всей стране. А вот в красной зоне вводятся дополнительные ограничения. Оранжевая обязана ввести ограничения для заведений и массовых мероприятий. Желтая выступает буферной зоной.

Разделение на зоны выглядит следующим образом.

Красная : города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

: города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области. Оранжевая : Ивано-Франковск; Львов; Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области; Бучацкий район Тернопольской области.

: Ивано-Франковск; Львов; Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области; Бучацкий район Тернопольской области. Желтая : Винница и Могилев-Подольский; Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области; город Нововолынск; Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области; города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский; Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области; города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; город Яремче, Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области; Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области; Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области; Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

: Винница и Могилев-Подольский; Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области; город Нововолынск; Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области; города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский; Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области; города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; город Яремче, Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области; Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области; Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области; Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области. Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Как ранее сообщал PolitUA, из-за коронавируса Украине предрекают крупное падение экономики.