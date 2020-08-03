Соединенные Штаты Америки планируют заключить соглашение об ограничении всех ядерных вооружений с Российской Федерацией и Китаем.

Об этом в статье для Washington Post заявил Роберт О’Брайен, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности. По его словам, власти США будут настаивать на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, для того чтобы заключить трехстороннее соглашение.

“В июне США начали переговоры с Россией по договору СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие”, – пояснил О’Брайен.

Кроме того, советник Дональда Трампа назвал ряд условий, при выполнении которых антироссийские санкции могут быть отменены. В частности, это станет возможно, если Россия “воздержится от агрессии за рубежом”, а также “станет дружественным партнером США и Европы”.

Напомним, что договор “СНВ-3” был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно тексту документа, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Отдельно следует отметить, что срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

Как ранее сообщал PolitUA, второй раунд переговоров между США и Россией по вопросу сокращения ядерного вооружения начался в июле 2020 года.