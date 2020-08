ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Ночью 3 августа военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуск ракеты по израильской территории.

Об этом в Twitter сообщает Армия обороны Израиля. По их информации, целью ВВС стали подземные объекты террористов.

“В ответ на ракету, которая была выпущена по Израилю из Газы ранее этим вечером, наши истребители и самолеты только что поразили подземные террористические объекты ХАМАС в Газе”, – говорится в сообщении.

Следует напомнить, что 2 августа военизированные формирования, базирующиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля. Она была перехвачена системой противовоздушной/противоракетной обороны “Железный щит”.

