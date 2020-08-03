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ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Это стало ответом на запуск ракеты.

Ночью 3 августа военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуск ракеты по израильской территории.

Об этом в Twitter сообщает Армия обороны Израиля. По их информации, целью ВВС стали подземные объекты террористов.

“В ответ на ракету, которая была выпущена по Израилю из Газы ранее этим вечером, наши истребители и самолеты только что поразили подземные террористические объекты ХАМАС в Газе”, – говорится в сообщении.

Следует напомнить, что 2 августа военизированные формирования, базирующиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля. Она была перехвачена системой противовоздушной/противоракетной обороны “Железный щит”.

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