В Украине снова почти тысяча зараженных коронавирусом

В Украине снова выявлено почти тысяча зараженных коронавирусом за сутки, при этом выздоровели более 300 ранее заболевших, смертность составила 13 человек.

За воскресенье, 2 августа, в Украине диагностировали 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, от осложнений умерли 13 больных, выздоровели 333 человек, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Наибольший прирост имеют Львовская область (138), Ивано-Франковская область (119) и Киев (102), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 августа.

За последнюю неделю июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 7061 человек, 88 человек умерли от осложнений, а 2 945 человек выздоровели, сообщает Telegram «Коронавирус в регионах».

В течение недели с 25.07 по 31.07 зафиксированы:

▪ 7 061 новый случай;

▪ 2 945 людей выздоровели;

▪ 88 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

По итогам недели количество активных больных в стране выросло на 2 597 человек.

Больше всего активных больных 100 000 населения зарегистрировано в Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях.

Проведено 92 214 ПЦР-исследований.

Напомним, что коронавирус в Украине снова вышел «на плато» по уровню заболеваемости. Новых случаев COVID в Украине почти вдвое больше, чем выздоровлений.