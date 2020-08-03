Потерь и раненых в рядах ВСУ нет.
На протяжении 2 августа российские террористы устроили дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Значительных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, потерь и раненых среди украинских военнослужащих нет.
Один выстрел из автоматического станкового гранатомета был зафиксирован вблизи населенного пункта Южное. А через 15 минут противник выстрелил из АГС-а в районе Красногоровки.
“Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага, украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет”, – сказано в сообщении армейцев.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07.00 03 серпня 2020…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Воскресенье, 2 августа 2020 г.
Как ранее сообщал PоlitUA, ОБСЕ опубликовало отчет о мирных жертвах войны на Донбассе.