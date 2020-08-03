В России усиливают контроль за финансами граждан

В России ужесточили контроль за электронными деньгами людей. Для пополнения электронных кошельков теперь требуется привязка банковскому счету.

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки, сообщает российское агентство «РБК».

Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно – через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.

Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Это следует из принятых поправок в закон «О национальной платежной системе».

С инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг.

Служба утверждает, что таким образом борется с финансированием терроризма и распространением наркотиков. Ведь после привязки к кошельку банковского счета источник денежных средств становится известным.