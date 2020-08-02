РПЦ-КГБ: кто командует «православными» головорезами

Священник РПЦ во время оккупации Крыма.

Силовое крыло религиозных общин РПЦ в Украине контролируют спецслужбы России. Кремль использует РПЦ одновременно и как «жесткую», и как «мягкую» силу.

Российские спецслужбы используют РПЦ в Украине как инструмент влияния и раскола украинского общества, сообщает глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в своей статье на информационном ресурсе «ZN,UA».

Украинская разведка обратила внимание на угрозу формирования парамилитарных группировок под крылом Русской православной церкви в Украине, также известной как Украинская православная церковь Московского патриархата.

Речь идет об активизации деятельности пророссийских «казачьих» организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка. Такие случаи фиксировались, в частности в Киевской, Винницкой, Запорожской областях.

Глава СВР констатирует, что Кремль активно использует российское православие одновременно и как «жесткую» (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения с правоохранителями или провокаторами), и как «мягкую» силу (влияние на умы прихожан).

«На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них», – отмечает автор.

Напомним, что по данным разведки спецоперации спецслужб России направлены на создание дополнительных конфликтов в украинском обществе. Кремль надеется таким образом вернут свое влияние.

Кроме того, украинская СВР определила численность группировки войск России, развернутой возле границ Украины. В составе этой группировки две армии и армейский корпус.