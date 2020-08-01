Враг на границе: чем Кремль будет нападать на Украину

Украинская СВР определила численность группировки войск России, развернутой возле границ Украины. В составе этой группировки две армии и армейский корпус.

На современном этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины военную группировку. Эти подразделения обретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время, написал глава СВР Украины Валерий Кондратюк в своей статье опубликованной изданием «ZN,UA».

В состав развернутой вокруг Украины военной группировки входят две новые армии и армейский корпус:

• 20-я армия – уже практически сформирована, включает две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек;

• 8-я армия – почти 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса;

• 22-й армейский корпус – объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих.

Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство – для Москвы вопрос лишь времени и возможностей.

Уровень вооружения новейшими средствами в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%, в воздушно-космических силах – 75%, в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах превысил 63%, а в сухопутных войсках – 50%. Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.

Москва создает длительные угрозы, в частности и развитием новой военной базы возле границ Украины (в г. Ростове, в 60 км от границы) для постоянной дислокации подразделений новообразованной 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения «Кавказ-2020», где будет отработан сценарий нападения на соседние страны.

Общее количество войск, задействованных в маневрах, которые состоятся в сентябре нынешнего года, будет составлять по меньшей мере 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

Возможным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма. До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

В целом полуостров уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия.

С 2016 г. активно восстанавливается советская инфраструктура хранения и эксплуатации ядерного оружия близ Феодосии (объект «Феодосия-13») и Балаклавы («Сопка»).

Под военные цели ориентировано и развитие транспортной инфраструктуры полуострова, а также ее интеграция в единую транспортную систему РФ.

Напомним, что по данным разведки спецоперации спецслужб России направлены на создание дополнительных конфликтов в украинском обществе. Кремль надеется таким образом вернут свое влияние.