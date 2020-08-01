Кремль продолжает разрушать украинское государство

Спецоперации спецслужб России направлены на создание дополнительных конфликтов в украинском обществе. Кремль надеется таким образом вернут свое влияние.

Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов, разобщение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности, пишет глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье опубликованной изданием «ZN,UA».

«Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию «искусственности украинской идентичности и государства», – пишет Кондратюк.

«Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и «киевскую власть», которая якобы предала предвыборные обещания по долгожданному миру в Донбассе», – отмечает автор.

Дестабилизировав общественно-политическую обстановку Кремль пытается снова вернуть Украину в сферу своего влияния.

«Политическая цель РФ – дестабилизировать общественно-политическую жизнь до такого уровня, чтобы Кремль смог поднять вопросы необходимости «гуманитарной помощи» и перекрыть кислород Украине «братскими» объятиями», – добавляет глава СВР.

«Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства «войны всех против всех» и проведении на этом фоне политически-диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе», – добавил Кондратюк.

Чаще всего своеобразными «фирменными инструментами» становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства.

Напомним, что ФСБ арестовала российского моряка за госизмену. Его обвиняют в работе на украинскую разведку.

Кроме того, ФСБ штрафует крымчан за пересечение админграницы по украинскому паспорту. Оккупанты требуют предъявлять российский паспорт.