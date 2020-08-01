Ихтамнебыло: россияне так и не верят в лунную высадку

В то, что американцы смогли добраться до Луны, верит 31% россиян. Только 2% считают Землю плоской; а 60% уверены, что России вредят внешние враги.

Почти половина россиян не верит в то, что американские астронавты в 1969–1972 годах совершили шесть высадок на Луну, свидетельствует опрос ВЦИОМа.

За последние два года число скептиков несколько сократилось, однако до сих пор 49% опрошенных уверены, что никакой высадки людей на Луну не было, а власти США попросту фальсифицировали материалы (в 2018 году в это верили 57% участников опроса).

Сокращение доли тех, кто не верит в полет американцев на Луну, произошло после резкого роста – еще в 2011 году с тем, что высадка на спутник Земли была снята в Голливуде, соглашались только 40% опрошенных.

В то, что американцы смогли добраться до Луны, согласно последнему опросу ВЦИОМа, верят 31% россиян (в 2018 году было 24%, а в 2011-м – 41%). Еще 19% не имеют на этот счет определенного мнения.

Доля скептиков особенно высока среди тех, кому сейчас 45 лет и более, – до 56%. Большая часть молодежи в возрасте 18–24 лет в успехе американцев не сомневается.

Посадки пилотируемых модулей на Луну производились в 1969–1972 годах в рамках программы «Аполлон». Первым человеком, ступившим на Луну, стал в 1969 году Нейл Армстронг, последним в 1972 году – Юджин Сернан. Всего на Луне побывало 12 астронавтов.

В другие наиболее известные конспирологические теории большинство россиян не верит:

• с тем, что Земля плоская, согласны только 2%;

• с тем, что власти скрывают контакты с инопланетянами, – 13%;

• с тем, что вируса иммунодефицита человека не существует, – 4%;

• с тем, что прививки не приносят пользы и опасны для здоровья, – 9%

В то же время большинство участников опроса уверены в том, что продукты, изготовленные из генно-модифицированных растений и животных, очень опасны, но эту информацию от населения скрывают (66%).

Кроме того, россияне верят в существование злоумышленников, пытающихся переписать историю, чтобы навредить России и уменьшить ее величие (60%), а также тех, кто стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (54%).

Напомним, что ранее были выявлены связи между администрацией Путина и «СКМ» Ахметова. На это указывают данные из взломанной электронной почты Бориса Рапопорта.

Кроме того, Россия потребовала извинений от «Bloomberg» за статью о рейтинге Путина. Издание пользовалось данными Государственной социологической службы России.