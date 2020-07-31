В Польше разместят американский военный контингент

Соединенные Штаты Америки и Польша договорились о размещении в Республике американского постоянного военного контингента. Кроме того, в Польшу введут еще около тысячи военных из США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши. Согласно их заявлению, соглашение предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества между странами и увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Польше.

“В продолжение двух соглашений, подписанных президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, принцип размещения американских войск было решено изменить с ротационной основы на постоянную. Количество военных США, размещенных в Польше, возрастет ориентировочно на 1000, до минимума 5500”, – уточнили в польском Минобороны.

В результате заключенных соглашений польский город Познань станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США. В Дравско-Поморске разместится штаб-квартира Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США. А во Вроцлав-Страховице будет создано место загрузки и разгрузки авиабазы ​​ВВС США.

Кроме того военный контингент будет расширен и в Ласке, где будет базироваться эскадрилья беспилотных летательных аппаратов ВВС США. В Поуидзе появится штаб воздушно-боевой бригады, батальона боевой материально-технической поддержки и спецназа, а в Люблинце – резиденция других американских спецподразделений. В городах Жаган и Свентошув будет размещена штаб-квартира боевой группы бронированной бригады.

Как ранее сообщал PolitUA, Польша обвинила Российскую Федерацию в нагнетании искусственной паники вокруг пандемии коронавируса.