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Террористы дважды нарушили перемирие на Донбассе: сводка ООС

Потерь среди защитников Украины нет.

На протяжении пятницы, 31 июля, российские террористы нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе дважды.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, в районе Водяного украинские позиции попали под обстрел из автоматического станкового гранатомета. Вблизи населенного пункта Южный противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В штабе ООС заверили, что потерь в рядах ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции остается под полным контролем Украины. Кроме того, стало известно, что на участках ответственности большей части подразделений ОС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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“Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали”, – сказано в сводке.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 31 липня 2020 року

#ООС…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Пятница, 31 июля 2020 г.

Как ранее сообщал PоlitUA, ОБСЕ опубликовало отчет о мирных жертвах войны на Донбассе.

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