На протяжении пятницы, 31 июля, российские террористы нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе дважды.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, в районе Водяного украинские позиции попали под обстрел из автоматического станкового гранатомета. Вблизи населенного пункта Южный противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В штабе ООС заверили, что потерь в рядах ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции остается под полным контролем Украины. Кроме того, стало известно, что на участках ответственности большей части подразделений ОС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

“Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали”, – сказано в сводке.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 31 липня 2020 року #ООС… Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Пятница, 31 июля 2020 г.

Как ранее сообщал PоlitUA, ОБСЕ опубликовало отчет о мирных жертвах войны на Донбассе.