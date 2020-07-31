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Одиозная Неля Штепа подозревается в убийстве офицера СБУ

Начато уголовное расследование.

Скандальную экс-мэра Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко, которое произошло на Донбассе, 13 апреля 2014 года возле поселка Семеновка.

Об этом со ссылкой на данные в Едином реестре досудебных расследований “Информационное сопротивление”. По их информации, Штепа участвовала в преступлении вместе с российским террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) и другими лицами. Кроме убийства Геннадия Беличенко, они также нанесли умышленные тяжкие телесные повреждения другим офицерам СБУ.

Все материалы были внесены в ЕРДР 29 мая 2020 года. Поводом для открытия дела стало заявление офицера СБУ Андрея Дубовика от 5 июня 2020 года, который попросил допросить его в качестве потерпевшего по событиям 13 апреля 2014 года.

Как погиб Геннадий Беличенко

Утром 13 апреля 2014 года в пригороде Славянска группа спецназначения СБУ “Альфа” проводила разведку вместе с руководством Донецкой областной милиции. Они остановились в селе Семеновка, чтобы пообщаться с местными жителями. Именно в это время на группу было совершено вооруженное нападение. В этом бою и погиб капитан СБУ “Альфа” Геннадий Беличенко.

Тогда террористы подъехали на легковом автомобиле и открыли огонь из автоматов по машинам СБУ. Одновременно с этим из лесопосадки по украинским спецназовцам открыла огонь другая группа российских диверсантов.

Капитан Беличенко был первым, кто вступил в бой. Несмотря на полученные раны он продолжал отстреливаться, прикрывая своих товарищей. Вскоре капитан погиб от многочисленных ранений. В том же бою также были ранены командир “Альфы” полковник Геннадий Кузнецов, полковник СБУ Александр Кукса и подполковник “Альфы” Андрей Дубовик.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ задержала в Киеве террористов-подрывников.

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