Песков опроверг выход РФ из переговоров по Донбассу

Песков открестился от слов Козака о выходе из переговоров по Донбассу. Козак предложил в своем письме Меркель отказаться от «нормандского формата».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передергиванием и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак такого не говорил, российское издание РИА «Новости».

«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием», – заявил Песков.

По словам Пескова, работа на уровне помощников будет продолжаться.

Ранее стало известно, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

Источник подтвердил «Украинской Правде», что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбасса на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

Ермак в комментарии «Украинской Правде» заверил, что Украина заняла проактивную и более жесткую позицию, и процесс переговоров «качественно переформатирован».

«Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности», – заявил Ермак.

Ермак подчеркивает, что особенно непростой переговорный процесс именно сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию.

«И письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу», – отмечает Ермак.

«Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Работа, по-прежнему продолжается…», – добавил он.

«Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально, это дипломатия. И это – переговорная психология», – подчеркивает Ермак.

«Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям», – подытожил он..

Ермак также отметил, что Украина имеет «четвертый день тишины на Донбассе», и это – прямой результат работы именно ТКГ в Минске и Нормандского формата. По его словам, это свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе.

Кулеба в ответ заверил, что говорить о разрушении нормандского формата рано.

«Безусловно, я в курсе этой ситуации и был в курсе еще до того, как она появилась в СМИ. Много эмоций, много попыток усилить свои позиции в переговорном процессе», – сказал Кулеба.

«Украина настроена принципиально на сохранение «нормандского формата», на продолжение функционирования Минского процесса. Мы будем глубоко сожалеть, если российские шаги будут направлены на разрушение этих усилий. Но говорить об этом рано», – уточнил он.

Он отметил, что в последнее время велась беспрецедентная активность в нормандском формате, чрезвычайно интенсивно работали советники президентов, и важным результатом стало решение о прекращении огня.

«Теперь все в руках российской стороны. Украина принимает все меры для выполнения договоренностей. Если Россия также будет выполнять их, это позволит сохранить устойчивое прекращение огня», – отметил Кулеба.

«Мы видим, если честно, очень активная позиция вызывает разную реакцию в РФ, но мы не отступим от своего, мы будем активными и наступательными в том, чтобы вывести оккупационные российские войска», – сказал он.

Ранее Кулеба рассказал о трех результатах переговоров с Ираном в Киеве. Переговоры завершились накануне поздно ночью и будут продолжены в дальнейшем.

Напомним, что Кравчук анонсировал возможные кадровые изменения состава украинской делегации на переговорах в Минске. При этом он высоко оценивает работу Кучмы.