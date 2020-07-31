За сутки 55 тысяч человек заразились в Индии коронавирусом

Это уже второй антирекорд за неделю

Рекордное с начала пандемии число новых больных коронавирусом было зарегистрировано в Индии. За 30 июля количество инфицированных выросло на 54,9 тысяч человек.

Об этом на своем сайте сообщило Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии. Пугающий антирекорд продолжает расти уже второй день. Так, накануне суточный прирост больных составил 52,2 тысячи. За сутки умерло 783 человека. Общее число летальных случаев в стране достигло 38,8 тысяч.

В лидерах по числу заразившихся – штаты Махараштра (411,7 тысяч больных) и Тамилнад (239,9 тысяч больных), а также национальный столичный округ Дели (134,4 тысячи больных).

Ранее самый большой скачок числа инфицированных был зафиксирован 27 июля – 49,9 тысяч. Общее число зараженных с начала пандемии в Индии составляет 1 млн 643 тысячи человек.

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