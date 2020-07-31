Украина может получить 300 миллионов долларов военной помощи от США

Украина может получать ежегодно дополнительные 300 миллионов долларов в качестве военной помощи. Эти деньги в том числе пойдут на закупку летального оружия для Вооруженных сил Украины.

Как сообщил Reuters, в Сенат США уже внесли проект соответствующего закона.

В документе также говорится о выделении четырех миллионов долларов в год на подготовку украинских офицеров. При этом законопроект требует отчета от Минобороны США и Государственного департамента о потребностях ВСУ, а также разработанного плана оказания помощи в сфере безопасности.

Согласно документу Штаты должны назначить специального посланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в “нормандском формате”. Кроме того должна быть создана рабочая группа по Украине вместе с соответствующими европейскими союзниками.

Законопроект представили сенаторы от демократической партии Боб Менендес, Крис Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцы Джеймс Риш, Роб Портман и Джон Баррассо.

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