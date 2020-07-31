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ОБСЕ опубликовало отчет о мирных жертвах на Донбассе

С начала года их число составило 60 человек.

С начала 2020 года жертвами войны на Донбассе стали 60 мирных жителей. Из них восемь погибли, еще 52 были ранены.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Пр этом, по их данным, в период с 13 по 26 июля на Донбассе в результате военного конфликта пострадали 5 мирных жителей – все получили ранения.

“Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения от начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых”, – уточнили в отчете.

Кроме того, за отчетный период СММ ОБСЕ зафиксировала примерно восемь тысяч нарушений режима прекращения огня. Из них около 2,1 тысяч взрывов.

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По сравнению с прошлым отчетным периодом количество нарушений “тишины” увеличилось – всего двумя неделями ранее было подтверждено 5,2 тысячи нарушений, из которых 1,7 тысяча взрывов.

“Миссия констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской. В то же время на участках разведения в районах Золотого и Петровского зафиксировано нарушение режима прекращения огня и, как и раньше, присутствие людей”, – говорится в отчете.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия устроила в ОБСЕ громкий скандал из-за Украины.

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