Новости

ГБР закрыло «религиозное» дело против Порошенко

Филарет и Порошенко.

Дело было возбуждено по статье «разжигания религиозной розни», из-за факта получения Томоса украинской автокефальной церковью.

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении возможного «разжигания религиозной розни» в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, передает пресс-служба ведомства.

Соколов еще раз отметил, что ГБР не оспаривало и не проверяло вопрос получения Украиной Томоса об автокефалии.

Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался бывший президент Украины, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

По мнению Соколова, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

«Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело сейчас закрыто», – заявил Соколов.

Как отмечает глава ГБР, следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающих под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

Читайте также  Санкции против российских банков в Украине были продлены

«ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, которым сообщена позиция государственного бюро расследований», – заявил Соколов.

ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії, – Олександр СоколовУ рамках…

Geplaatst door Державне бюро розслідувань op Donderdag 30 juli 2020

Напомним, что ранее в ГБР заявляли о том, что правоохранительные органы не занимаются вопросами добровольного создания религиозных общин. Расследуются только случаи насилия или захвата собственности.

18 июня перед судом об избрании меры пресечения в дело о возможном незаконном назначении главы Службы внешней разведки пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за «разжигания религиозной розни», по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью.

В ГБР подтвердили открытие дела Службой безопасности Украины еще в 2019 году.

В то же время в бюро отметили, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины, и объяснили, что это дело относительно Порошенко было открыто по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета. У Филарета эту информацию отрицают, заявляя, что на Порошенко нажаловались верующие.

Источник ГБР

Тоже интересно
Новости

Одиозная Неля Штепа подозревается в убийстве офицера СБУ

Новости

Украина может получить 300 миллионов долларов военной помощи от США

Новости

Песков опроверг выход РФ из переговоров по Донбассу

Новости

Иран согласился на компенсации за сбитый самолет МАУ

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Одиозная Неля Штепа подозревается в убийстве офицера СБУ

Украина может получить 300 миллионов долларов военной помощи от США

Песков опроверг выход РФ из переговоров по Донбассу

1 из 1 931