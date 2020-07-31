ГБР закрыло «религиозное» дело против Порошенко

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении возможного «разжигания религиозной розни» в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, передает пресс-служба ведомства.

Соколов еще раз отметил, что ГБР не оспаривало и не проверяло вопрос получения Украиной Томоса об автокефалии.

Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался бывший президент Украины, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

По мнению Соколова, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

«Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело сейчас закрыто», – заявил Соколов.

Как отмечает глава ГБР, следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающих под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

«ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, которым сообщена позиция государственного бюро расследований», – заявил Соколов.

ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії, – Олександр СоколовУ рамках… Geplaatst door Державне бюро розслідувань op Donderdag 30 juli 2020

Напомним, что ранее в ГБР заявляли о том, что правоохранительные органы не занимаются вопросами добровольного создания религиозных общин. Расследуются только случаи насилия или захвата собственности.

18 июня перед судом об избрании меры пресечения в дело о возможном незаконном назначении главы Службы внешней разведки пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за «разжигания религиозной розни», по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью.

В ГБР подтвердили открытие дела Службой безопасности Украины еще в 2019 году.

В то же время в бюро отметили, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины, и объяснили, что это дело относительно Порошенко было открыто по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета. У Филарета эту информацию отрицают, заявляя, что на Порошенко нажаловались верующие.