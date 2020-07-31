Иран согласился на компенсации за сбитый самолет МАУ

Кулеба рассказал о трех результатах переговоров с Ираном в Киеве. Переговоры завершились накануне поздно ночью и будут продолжены в дальнейшем.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, каких результатов удалось достичь в ходе переговоров с иранской стороной в Киеве 30 июля по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. Кулеба рассказал о переговорах с Ираном на брифинге в Киеве 31 июля, сообщает корреспондент «Европейской Правды».

Кулеба отметил, что переговоры завершились поздно ночью и продолжались 11 часов.

«В целом они прошли в конструктивном духе. Мы отметили настроенность на решение проблемы, с которой на переговоры прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание с иранской стороны, что нужно прозрачное и беспристрастное расследование», – сказал министр.

Он отметил, что можно определить три основных результата переговоров.

«Первое. Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате компенсаций. Процесс начат», – сказал Кулеба.

«Второе. Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является. Это означает, что мы можем строить соответствующую работу конструктивно», – уточнил он.

Третьим результатом является договоренность с Ираном о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров.

По словам Кулебы, он будет проходить на нескольких уровнях, будут общаться следователи, технические эксперты и юристы, «чтобы определить все обстоятельства, юридические и технические нюансы».

«На основе этой информации можно подсчитывать суммы ущерба… Ответа на вопрос, какова будет сумма компенсаций, пока нет. Сумма не берется с неба, потому что является результатом учета всех факторов», – подчеркнул министр.

Кулеба заверил, если Украина увидит, что Иран затягивает переговорный процесс, то будет готова к «альтернативному сценарию, чтобы любым путем обеспечить выплату компенсаций».

Ранее Кулеба заявлял, что Украина в этих переговорах будет представлять все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.