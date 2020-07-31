В Варшаве назвали сквер в честь генерала УНР

Сквер в одном из районов Варшавы был назван в часть генерала УНР Безручко. Генерал прославился отражением контрнаступления конницы Буденного под Замостьем.

Власти польской столицы Варшавы приняли решение назвать сквер в одном из районов города в честь генерала Украинской Народной Республики Марка Безручко, соответствующую информацию обнародовало посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

«Совет Варшавы принял решение о присвоении скверу в районе Воля имени генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко – Героя битвы под Замостьем, который является символом героической борьбы Армии Украинской Народной Республики против большевистской агрессии в 1920 году», – говорится в сообщении посольства.

Марко Безручко родился на территории современного города Токмак Запорожской области в 1883 году. Во времена Первой мировой воевал на германском фронте в составе русской армии: сначала как начальник штаба дивизии, затем дослужился до начальника штаба артиллерийского корпуса.

После прихода к власти Павла Скоропадского был назначен в Генеральный штаб армии новосозданного Украинского государства, где занимался украинизацией фронтовых частей российской армии.

В составе корпуса Сечевых стрельцов Безручко участвовал в Первом зимнем походе армии УНР (1919-1920) – походе украинских войск по тылам Красной и Добровольческой армий Деникина на территории Украины. Во время этого похода в апреле 1920 года УНР подписала союзный договор с Польшей.

6-я стрелковая дивизия под командованием Безручко сыграла одну из решающих ролей при взятии Киева в мае 1920 года и при отражении под Замостьем контрнаступления конницы под командованием Семена Буденного в сентябре-ноябре того же года. Тогда советскую конницу фактически не пропустили в польскую столицу Варшаву.

Но Польша подписала мирное соглашение с большевиками, и польские войска прекратили наступление. Армия УНР осталась один на один с Красной Армией.

В конце концов, Безручко отступил в Варшаву, где занимался военными делами УНР в изгнании, а еще исследовательской деятельностью – как председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве (1931-1935).

Во время Второй мировой Безручко поддерживал Организацию украинских националистов. Умер в 1944 году в Варшаве, где и был похоронен – ​​на православной части городского кладбища «Воля».

🇺🇦UA/PL🇵🇱Рада міста Варшава прийняла позитивне рішення про надання скверу міста в районі Воля імені генерала Армії… Geplaatst door Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі op Donderdag 30 juli 2020

Напомним, что недавно в Польше задержали экс-главу «Укравтодора» Славомира Новака. Его подозревают в коррупции и отмывании денег.

Кроме того, Польша передумала отменять двухнедельную самоизоляцию для украинцев. Об отмене карантина для пассажиров самолетов из Украины стало известно накануне.