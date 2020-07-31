Кравчук изменит состав украинской делегации в Минске

Кравчук анонсировал возможные кадровые изменения состава украинской делегации на переговорах в Минске. При этом он высоко оценивает работу Кучмы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который представляет теперь Украину в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, не исключает кадровых изменений в украинской делегации. Кравчук рассказал об этом в интервью «РБК-Украина» в ответ на вопрос, будет ли он приглашать в переговоры новых участников или делать кадровые предложения

«В понедельник, 3 августа, мы встретимся, посоветуемся. Я хочу, чтобы это не было мнение только мое. Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги – и мы начинаем жизнь не с «чистого листа», начинаем с определенных плюсов, но были и минусы», – заявил Кравчук.

«Мы посоветуемся со всеми. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, какие-то изменения. Я не исключаю, но прямо сейчас мы такой задачи не ставим», – добавил он.

Кравчук уточнил, что в следующий понедельник состоится встреча украинской делегации для определения дальнейших шагов, а когда возможна следующая встреча Трехсторонней группы – пока не известно.

Со своим предшественником на посту в ТКГ Леонидом Кучмой Леонид Кравчук еще не общался: «Я ему позвоню и попрошу его, чтобы он высказался по этим позициям. Потому, что я ценю работу тех, кто что-то хорошее сделал на своем посту, нужно научиться и ценить».

На вопрос, была ли реакция на назначение Кравчука представителем Украины в ТКГ от россиян, первый украинский президент ответил, что на него выходили только журналисты, а политики – нет.

Напомним, что накануне первый президент Украины Леонид Кравчук, согласился возглавить Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.