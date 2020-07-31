В Украине коронавирусом заразилось больше 1000 человек

Коронавирус в Украине снова «на плато» по уровню заболеваемости. Новых случаев COVID в Украине почти вдвое больше, чем выздоровлений.

За сутки 30 июля коронавирусная болезнь COVID-19 подтвердилась в Украине у 1090 человек, выздоровели от коронавируса 598 больных, а 20 пациентов умерли, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Во Львовской области зафиксировано 147 новых случаев и 5 летальных.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

В Ивано-Франковской области – 111 новых случаев и 2 летальных.

В Киеве – 110 новых больных, за последние сутки никто не умер вследствие коронавируса. Однако в Киевской области – 44 новых случая и 1 летальный.

«Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации», – заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 июля.

Министр также сообщил, что за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника (за последние сутки – 77 детей и 78 медработников). Всего с марта обнаружили 69 884 случаев.

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировано 69 884 заболевших COVID-19, из них 1693 умерли, а 38 752 выздоровели.

Напомним, что накануне коронавирус установил новый антирекорд в Украине. Выявлено за сутки 1197 новых случаев, 199 – в Киеве, выздоровели 760 пациентов, 23 больных умерли.