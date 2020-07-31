Украина пожаловалась на Россию из-за Донбасса в ОБСЕ

Украина рассказала в ОБСЕ, что предыдущую «тишину» боевики нарушили 4226 раз. При этом, 1310 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Во время предыдущего перемирия на Донбассе, которое действовало с 21 июля 2019 до 26 июля 2020 года, вооруженные формирования России 4226 раза нарушили режим прекращения огня,сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает агентство «Укринформ».

Украинский дипломат сообщил, что в течение этого периода российские оккупационные силы 1310 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Кроме того, они 60 раз обстреляли населенные пункты, в результате чего погибли трое гражданских лиц, еще шесть получили ранения.

Цимбалюк констатировал, что договоренность о новом перемирии по состоянию на 30 июля в значительной степени соблюдается. В то же время он указал на то, что российские вооруженные формирования совершили пять нарушений режима прекращения огня, которые, к счастью, не привели к потерям среди украинских военных. Зато бойцы ВСУ демонстрировали сдержанность и не открывали огонь в ответ.

«Мы призываем российскую делегацию дать разъяснения относительно этих случаев и информацию о принятых дисциплинарных мерах в связи с этим, используя координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня», – заявил Цимбалюк.

Напомним, что с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.