Дело Шеремета: Антоненко ставит условия следствияю

Антоненко готов на следственный эксперимент, но с двумя условиями. Он требует освобождения из-под стражи и обнародования результатов эксперимента.

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета, музыкант Андрей Антоненко, говорит, что готов пройти следственный эксперимент на месте преступления, но при условии, что с него снимут наручники, а потом сразу покажут запись, рассказали Антоненко и его защитники в интервью «Украинской Правде».

«Об отказе от следственных экспериментов – ложь. Мы не отказывались от каких следственных действий, а настаивали на их законном проведении, с адвокатами», – заявил Антоненко.

«От полиграфа мы также не отказывались. Мы предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных спецов, поскольку существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия», – отметил он в интервью.

При этом Антоненко подчеркивает, что в качестве полиграфолога, ему предложили того самого психолога, который давал экспертное заключение по делу.

«Представьте, тот самый психолог, объявил ходу «невербальным поведением» и подписал этот бред, теперь предлагался мне в новой ипостаси – полиграфолога! Говорят, других у нас нет», – уточнил Антоненко.

«Следственный эксперимент я и сейчас готов пройти, если меня освободят из-под стражи, то есть не будут водить на цепочке, как Юлю, и при условии, что видео сразу после этого покажут. Но этого они боятся больше всего», – подчеркнул он.

В ночь на 3 января 2020 года с подозреваемой Юлией Кузьменко и его защитником Владиславом Добошем провели следственный эксперимент.

При этом полиция заявляла, что Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя это отсутствием защитников.

Напомним, что адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы.

Как известно, один из руководителей «Украинской Правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.