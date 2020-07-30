Из-за «Вагнера» усилили беларуско-украинскую границу

Украина и Беларусь усиливают границу после задержания боевиков ЧВК «Вагнера» под Минском. У многих задержанных боевиков – украинское гражданство.

Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи с задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера, сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел Республики Беларусь

«С украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», – говорится в заявлении.

Отмечается, что 30 июля в связи с задержанием боевиков в МИД Беларуси поочередно пригласили посла России Дмитрия Мезенцева и советника-посланника, и. о. руководителя Посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского.

Российской стороне сообщили о задержании группы боевиков ЧВК «Вагнера».

Кроме того, у посла России запросили «обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения» в Беларуси указанной группы лиц, многие члены которой имеют «доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», в том числе на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Также отмечается, что с учетом того, что некоторые боевики имеют украинское происхождение и украинское гражданство, МИД Беларуси также запросил релевантную информацию у Врублевского. Эти данные нужны для «всестороннего анализа и оценки причин» присутствия боевиков в стране.

В МИД также напомнили, что в настоящий момент в Беларуси продолжается избирательная кампания.

Напомним, что Россия перестала скрывать присутствие ЧВК «Вагнер» в Ливии? Стало все больше попадать доказательств присутствия российских наемников в Ливии.