Кравчук согласился возглавить делегацию в Минске

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук, согласился возглавить Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в обращении, распространенном Офисом президента Украины.

“Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился”, – пояснил Кравчук.

Комментируя желание президента Владимира Зеленского принести на Донбассе мир, Кравчук заявил: по его мнению, гаранту удалось реанимировать “минский” и “нормандский” форматы. При этом также отметил, что президент не боится принимать сложные решения.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия устроила истерику в ТКГ из-за выборов на Донбассе.